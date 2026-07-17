Versicherungspflicht für E-Scooter sorgt für Unmut

Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini verteidigt die neue Regelung indes. „Helmpflicht, Kennzeichen und Versicherung sind ein Schutz sowohl für die Nutzer von E-Scootern als auch für andere Bürger“, sagte Salvini laut Medienangaben. Immer wieder seien E-Scooter-Fahrer zu sehen, die mit hoher Geschwindigkeit, entgegen der Fahrtrichtung, zu zweit oder auf Gehwegen unterwegs seien. Die Maßnahmen seien daher ein Schritt zu mehr Sicherheit.