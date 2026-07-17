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Grillgenuss auf kleinem Raum ganz groß erleben

Österreich
17.07.2026 10:00
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Grillgenuss auf kleinem Raum: Der Weber LUMIN® Compact Smart bringt vielseitiges BBQ mit smarter ...
Grillgenuss auf kleinem Raum: Der Weber LUMIN® Compact Smart bringt vielseitiges BBQ mit smarter Technik auf Balkon, Terrasse oder Dachterrasse.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)
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Von Promotion Team

Ob Balkon, Dachterrasse oder kleiner Innenhof: Auch ohne Garten steht dem BBQ-Vergnügen nichts im Weg. Moderne Elektrogrills verbinden starke Leistung mit smarter Technik und machen entspanntes Grillen im urbanen Alltag einfacher denn je – für spontane Genussmomente mit Familie und Freunden.

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Gerade in der Stadt ist Platz oft Mangelware. Doch wer auf einen Garten verzichten muss, muss längst nicht auf echtes Grillvergnügen verzichten. Moderne Elektrogrills bringen das BBQ-Erlebnis auf den Balkon, die Terrasse oder den Innenhof und eröffnen neue Möglichkeiten für alle, die auch auf kleinem Raum große Genussmomente schaffen möchten.

Mit dem Weber LUMIN® Compact Smart zeigt Weber, wie vielseitig kompaktes Grillen heute sein kann. Der Elektrogrill vereint verschiedene Zubereitungsarten in einem Gerät und unterstützt mit smarter Technologie dabei, das Grillen noch entspannter zu gestalten.

Vielseitig für jeden Anlass
Ob ein scharf angebratenes Steak, langsam geräucherter Fisch, gedämpftes Gemüse oder Burger für den spontanen Feierabend – der LUMIN® Compact Smart kann weit mehr als klassisches Grillen. Er grillt, räuchert, dampfgart und hält Speisen bei Bedarf warm, bis alle Gäste am Tisch Platz genommen haben.

Damit wird der kompakte Grill zum flexiblen Begleiter im Alltag – vom Brunch auf dem Balkon über das schnelle Mittagessen im Homeoffice bis zum spontanen Grillabend mit Familie und Freunden.

Großer Grillgenuss braucht keinen großen Garten: Der Weber LUMIN® Compact Smart schafft auf ...
Großer Grillgenuss braucht keinen großen Garten: Der Weber LUMIN® Compact Smart schafft auf Balkon oder Dachterrasse den perfekten Rahmen für gemeinsame Genussmomente.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)

Smarte Unterstützung beim Grillen
Wer Gäste bewirtet, möchte die Zeit lieber gemeinsam genießen als ständig den Grill im Blick behalten. Genau hier setzt die intelligente Technik an: Der Smart Controller mit digitaler Temperaturanzeige sorgt für eine präzise Hitzesteuerung. Über die Weber Connect® App lässt sich der Grill bequem per Smartphone überwachen, während Schritt-für-Schritt-Anleitungen dabei helfen, Fleisch, Fisch oder Gemüse auf den gewünschten Garpunkt zuzubereiten.

So bleibt mehr Zeit für Gespräche, gemeinsames Essen und unvergessliche Sommerabende.

Kompakt in der Größe, stark in der Leistung
Mit Temperaturen von bis zu 315 Grad Celsius liefert der Weber LUMIN® Compact Smart die nötige Hitze für kräftige Röstaromen und perfekte Grillstreifen. Ob Steak, pflanzliche Burger oder Gemüse – der kompakte Elektrogrill steht größeren Modellen in puncto Leistung kaum nach.

Der Weber LUMIN® Compact Smart verbindet platzsparendes Design mit vielseitigen Grillfunktionen ...
Der Weber LUMIN® Compact Smart verbindet platzsparendes Design mit vielseitigen Grillfunktionen – für echtes BBQ auch auf kleinem Raum.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)

Auch beim Design wurde an das urbane Leben gedacht: Die flache Deckelkonstruktion spart Platz und macht den Grill zur idealen Lösung für Balkone und Dachterrassen. So zeigt sich, dass großer Grillgenuss nicht von der Größe des Grills abhängt, sondern von den Menschen, die sich darum versammeln.

Weitere Informationen finden Sie HIER.

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