Industrie-Präsident: „Wir wurschteln nur dahin!“

In einer Krisenzeit wie der jetzigen, den Vorsitz der Industriellenvereinigung (IV) zu übernehmen, erfordert einiges an Mut. Andreas Wimmer hat diesen Mut aufgebracht. Der 44-Jährige hält im „Krone“-Gespräch aber nicht lange mit Kritik hinter dem Zaun: „Es kommen Herausforderungen auf uns zu, die gefährlich sind. Unternehmer müssen innovativ sein, wettbewerbsfähig und wachstumsorientiert: Mit Prügeln vor den Füßen wird das aber schwierig.“ Der Wirtschaftsstandort sei am besten Weg, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.