Industrie-Präsident: „Wir wurschteln nur dahin!“

Die Industrie in Österreich schnauft. Lohnstückkosten und die Abgaben sind immens, Rohstoffe und Energie sind teuer: Grund genug, mit dem neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung den Standort zu beleuchten. Im „Krone“-Gespräch zeigt der neue Industrie-Boss die Schwächen Österreichs auf ...
In einer Krisenzeit wie der jetzigen, den Vorsitz der Industriellenvereinigung (IV) zu übernehmen, erfordert einiges an Mut. Andreas Wimmer hat diesen Mut aufgebracht. Der 44-Jährige hält im „Krone“-Gespräch aber nicht lange mit Kritik hinter dem Zaun: „Es kommen Herausforderungen auf uns zu, die gefährlich sind. Unternehmer müssen innovativ sein, wettbewerbsfähig und wachstumsorientiert: Mit Prügeln vor den Füßen wird das aber schwierig.“ Der Wirtschaftsstandort sei am besten Weg, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.
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