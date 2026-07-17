Zwei Verletzte bei Explosion in Einfamilienhaus

Dramatischer Vorfall am Donnerstag im Nordburgenland: In einem Einfamilienhaus in Zurndorf kam es am Nachmittag zu einer Explosion, die in weiterer Folge zu einem Feuer führte. Der 84-jährige Hausbesitzer und seine 61-jährige Pflegerin wurden bei dem Vorfall verletzt.
Die Ursache für die Detonation dürfte im Keller gelagerte Munition gewesen sein, berichtete die Polizei am Freitag. Zur Detonation sei es gegen 17.15 Uhr gekommen. Die 61-jährige Rumänin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen, der 84-Jährige ins Krankenhaus Kittsee eingeliefert.
Während des Einsatzes war die B10 im Bereich des Wohnhauses für rund zwei Stunden gesperrt. Es galt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Ermittlungen laufen.
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