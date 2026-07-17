Die Tops und Flops der Fußball-WM 2026

Fitnesszustand des ÖFB-Teams: Das hohe Pressing entwickelte sich unter Teamchef Ralf Rangnick zu einer der größten Stärken der österreichischen Nationalmannschaft. Diese konnte die ÖFB-Elf in Nordamerika aber nur zu selten auf den Platz bringen. Bei vielen Fans, Experten und Ex-Profis entfachte auch deshalb eine Debatte über den Fitnesszustand der Akteure. „Wir haben oft bereits zur Pause Spieler austauschen müssen. Das ist kein Zeichen, wo ich sage, da kann man von einem absoluten Topniveau beim Fitnesslevel sprechen“, sagte ORF-Experte Andreas Herzog. Herbert Prohaska ergänzte: „Unsere Stärken wie hohes Pressing und Bälle erkämpfen konnten wir nicht so ausspielen.“ Rangnick stellte körperliche Defizite als möglichen Grund dafür in Abrede.