Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handtuch-Panne

Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich Nackt-Moment!

Society International
17.07.2026 08:37
Dieser Augenblick sorgt für Gesprächsstoff: Gwyneth Paltrows Handtuch rutscht zu Boden.
Dieser Augenblick sorgt für Gesprächsstoff: Gwyneth Paltrows Handtuch rutscht zu Boden.(Bild: Krone-Collage/AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur, www.instagram.com/gwynethpaltrow)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich diesen kecken Nackt-Moment! Die Oscar-Preisträgerin und Goop-Gründerin weiß genau, wie man für Gesprächsstoff sorgt. In einem frechen Werbeclip spaziert die 53-Jährige zunächst nur in ein weißes Handtuch gehüllt durch eine Blumenwiese. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dann folgt der Überraschungsmoment: Paltrow lässt das Handtuch kurzerhand fallen und macht damit neugierig auf das neueste Produkt ihrer Lifestyle-Marke Goop. Dazu schreibt sie augenzwinkernd: „Willst du mit uns duschen? Die nächste Ergänzung für dein tägliches Ritual erscheint schon bald.“

Nicht die erste gewagte Werbung der Lifestyle-Ikone
Für Goop sind auffällige Kampagnen längst nichts Neues. Seit dem Start der Marke im Jahr 2008 hat Paltrow immer wieder mit ungewöhnlichen Produkten und gewagten Marketing-Ideen für Schlagzeilen gesorgt. Besonders die berüchtigte Duftkerze „This Smells Like My Vagina“ oder die umstrittenen Kristall-Eier für den Intimbereich sorgten weltweit für Diskussionen.

Neugierig geworden? Hier sehen Sie den frechen Handtuch-Moment von Gwyneth Paltrow im eingebundenen Instagram-Video:

Heute umfasst das Goop-Imperium längst weit mehr als Beauty-Produkte. Von Hautpflege und Make-up über Badezubehör bis hin zu Kochgeschirr, Wohnaccessoires und Gartenartikeln hat sich die Marke zu einem Millionenbusiness entwickelt.

Neuer Weg nach persönlicher Krise
Die Idee hinter Goop entstand laut der 2025 erschienenen Biografie „Gwyneth: The Biography“ nach einer persönlichen Krise. Nach dem Tod ihres Vaters Bruce Paltrow im Jahr 2002 begann die Schauspielerin, sich intensiv mit Gesundheit, Ernährung und einem möglichst optimalen Lebensstil auseinanderzusetzen. Daraus entwickelte sich schließlich eines der bekanntesten Lifestyle-Unternehmen der Welt.

Lesen Sie auch:
Filmdebüt für Gwyneth Paltrows Tochter Apple: Der Titel des Streifens ist bisher geheim
Wie die Mama!
Paltrows Tochter Apple spielt in Film mit Jude Law
19.05.2026
Fast Food um 6:45 Uhr
Selena Gomez‘ Ernährung schockt Gwyneth Paltrow
15.05.2026
Stolze Mama!
Tochter Apple modelt für Paltrows Lieblings-Marke
13.05.2026

Mit ihrem neuesten Video beweist Gwyneth Paltrow erneut, dass sie genau weiß, wie man im Internet für Gesprächsstoff sorgt. Der kurze Clip verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken – und dürfte die Neugier auf das kommende Goop-Beauty-Produkt weiter anheizen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.07.2026 08:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
138.113 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
118.708 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
108.538 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1525 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
795 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
759 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Society International
Handtuch-Panne
Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich Nackt-Moment!
Kardashians trauern
Kris Jenners Mama Mary Jo „MJ“ Campbell ist tot
Hui, ganz schön heiß!
Aurora Ramazzotti sendet Nackt-Grüße aus Honeymoon
Mit 62 fitter denn je
Lenny Kravitz schwört auf diese krasse Lebensweise
Gibt Männern Tipps
Carmen Electra verrät ihr absolutes Dating-No-Go!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf