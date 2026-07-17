Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich Nackt-Moment!

Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich diesen kecken Nackt-Moment! Die Oscar-Preisträgerin und Goop-Gründerin weiß genau, wie man für Gesprächsstoff sorgt. In einem frechen Werbeclip spaziert die 53-Jährige zunächst nur in ein weißes Handtuch gehüllt durch eine Blumenwiese.
Dann folgt der Überraschungsmoment: Paltrow lässt das Handtuch kurzerhand fallen und macht damit neugierig auf das neueste Produkt ihrer Lifestyle-Marke Goop. Dazu schreibt sie augenzwinkernd: „Willst du mit uns duschen? Die nächste Ergänzung für dein tägliches Ritual erscheint schon bald.“
Nicht die erste gewagte Werbung der Lifestyle-Ikone
Für Goop sind auffällige Kampagnen längst nichts Neues. Seit dem Start der Marke im Jahr 2008 hat Paltrow immer wieder mit ungewöhnlichen Produkten und gewagten Marketing-Ideen für Schlagzeilen gesorgt. Besonders die berüchtigte Duftkerze „This Smells Like My Vagina“ oder die umstrittenen Kristall-Eier für den Intimbereich sorgten weltweit für Diskussionen.
Neugierig geworden? Hier sehen Sie den frechen Handtuch-Moment von Gwyneth Paltrow im eingebundenen Instagram-Video:
Heute umfasst das Goop-Imperium längst weit mehr als Beauty-Produkte. Von Hautpflege und Make-up über Badezubehör bis hin zu Kochgeschirr, Wohnaccessoires und Gartenartikeln hat sich die Marke zu einem Millionenbusiness entwickelt.
Neuer Weg nach persönlicher Krise
Die Idee hinter Goop entstand laut der 2025 erschienenen Biografie „Gwyneth: The Biography“ nach einer persönlichen Krise. Nach dem Tod ihres Vaters Bruce Paltrow im Jahr 2002 begann die Schauspielerin, sich intensiv mit Gesundheit, Ernährung und einem möglichst optimalen Lebensstil auseinanderzusetzen. Daraus entwickelte sich schließlich eines der bekanntesten Lifestyle-Unternehmen der Welt.
Mit ihrem neuesten Video beweist Gwyneth Paltrow erneut, dass sie genau weiß, wie man im Internet für Gesprächsstoff sorgt. Der kurze Clip verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken – und dürfte die Neugier auf das kommende Goop-Beauty-Produkt weiter anheizen.
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