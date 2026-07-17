Gwyneth Paltrow riskiert absichtlich Nackt-Moment!

Nicht die erste gewagte Werbung der Lifestyle-Ikone

Für Goop sind auffällige Kampagnen längst nichts Neues. Seit dem Start der Marke im Jahr 2008 hat Paltrow immer wieder mit ungewöhnlichen Produkten und gewagten Marketing-Ideen für Schlagzeilen gesorgt. Besonders die berüchtigte Duftkerze „This Smells Like My Vagina“ oder die umstrittenen Kristall-Eier für den Intimbereich sorgten weltweit für Diskussionen.