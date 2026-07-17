Diese Argentinier sind die Experten für späte Tore

„Ich habe von diesem Tor geträumt, sagte zu Medina auf der Bank, dass ich reinkommen und das Ding am Ende entscheiden werde“, jubelte Argentiniens Joker und Matchwinner Lautaro Martinez nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen England. Dessen Truppe zum siebten Mal in einem WM-Endspiel steht, nur Deutschland schaffte das noch häufiger (8).