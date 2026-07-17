Google muss bestimmte Dienste für Rivalen öffnen

Die Kommission betonte, dass Google nur denjenigen Wettbewerbern Zugriff auf seine Dienste gewähren müsse, die bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllten. Der europäische Digital Markets Act (DMA) verpflichtet große Technologiekonzerne unter anderem dazu, Konkurrenten den Marktzugang zu erleichtern. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.