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Trump will Truth-Social-Postings zu Geld machen

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17.07.2026 10:14
„Truth Social“ heißt die Plattform, mit der Trump „der Tyrannei“ der großen Tech-Konzerne die ...
„Truth Social“ heißt die Plattform, mit der Trump „der Tyrannei“ der großen Tech-Konzerne die Stirn bieten will.(Bild: AFP/Chris Delmas)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump will seine Online-Botschaften zu Geld machen. Sein Medienunternehmen Trump Media kündigte am Donnerstag an, dass es gegen Bezahlung einen schnelleren Zugang zu Online-Beiträgen des Präsidenten anbieten wolle. Der Dienst „Truth API“ solle einen „lizenzierten Echtzeit-Zugriff auf Beiträge der reichweitenstärksten Truth-Social-Konten“ ermöglichen.

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Trump veröffentlicht fast täglich mehrere Beiträge auf seiner Online-Plattform Truth Social, mit denen er weltweit zu den unterschiedlichsten Themen für Schlagzeilen sorgt. Mit dem nun angekündigten Extra-Angebot eines schnelleren Zugriffs auf die Posts würde der Präsident seine Online-Beiträge effektiv zu Geld machen. Kritiker werfen dem 80-Jährigen immer wieder vor, seine Präsidentschaft für private Geschäftemacherei auszunutzen.

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Das neue Angebot soll den Angaben zufolge am 1. August starten. Es richte sich vor allem an Börsenhändler und Finanznachrichten-Anbieter, die bei sogenannten Breaking News auf entscheidende Zeitvorteile im Bruchteil einer Sekunde angewiesen sind. „Die Märkte reagieren bereits jetzt auf Beiträge bei Truth Social“, sagte Kevin McGurn, Interimschef der Trump Media and Technology Group.

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