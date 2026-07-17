Trump will Truth-Social-Postings zu Geld machen

Trump veröffentlicht fast täglich mehrere Beiträge auf seiner Online-Plattform Truth Social, mit denen er weltweit zu den unterschiedlichsten Themen für Schlagzeilen sorgt. Mit dem nun angekündigten Extra-Angebot eines schnelleren Zugriffs auf die Posts würde der Präsident seine Online-Beiträge effektiv zu Geld machen. Kritiker werfen dem 80-Jährigen immer wieder vor, seine Präsidentschaft für private Geschäftemacherei auszunutzen.