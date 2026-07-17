„Brand aus“: Aufatmen nach tagelangem Einsatz

Gegen 12.15 Uhr war Dienstagmittag der Brand in Wildermieming (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich „Grießlehne“ ausgebrochen. Dabei handelt es sich um ein markantes Wald- und Geländegebiet oberhalb der rund 1000-Seelen-Gemeinde. Ausgelöst worden sein dürfte dieser durch einen Blitzschlag. Kurz zuvor war ein heftiges Gewitter über das Gebiet gezogen. Ein Großeinsatz war die Folge!