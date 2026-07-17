Abgebusselt, gestohlen und beinahe „verscherbelt“

Alle jagten ihn, am Sonntag wird er dann entweder Argentinien oder Spanien überreicht: Der WM-Pokal ist die wohl wichtigste Trophäe im Fußball. Kein Wunder, dass die FIFA sehr genau überwacht, wer ihn berühren darf. Von Behalten ist sowieso keine Rede (mehr), der Verband lernte aus Fehlern.