Muttersein bedeutet heute für Frauen vieles: große Liebe und tiefe Erfüllung – aber eben auch Schlafmangel, permanente Verantwortung bei Alltagskram und enormer gesellschaftlicher Druck. Warum Mütter heute so viel leisten wie nie zuvor und weshalb viele an ihre Grenzen kommen.
Sie sollen vieles sein: liebevoll, geduldig, präsent und möglichst rund um die Uhr für ihre Kinder da sein – und dabei idealerweise auch noch glücklich wirken. Die Erwartungen an Mütter sind höher denn je.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.