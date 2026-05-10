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Enorme Erwartungen

Warum Mütter heute so viel leisten wie nie zuvor

Leben
10.05.2026 11:57
(Bild: © Natalia Deriabina)
Porträt von Sandra Wobrazek
Von Sandra Wobrazek

Muttersein bedeutet heute für Frauen vieles: große Liebe und tiefe Erfüllung – aber eben auch Schlafmangel, permanente Verantwortung bei Alltagskram und enormer gesellschaftlicher Druck. Warum Mütter heute so viel leisten wie nie zuvor und weshalb viele an ihre Grenzen kommen.

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Sie sollen vieles sein: liebevoll, geduldig, präsent und möglichst rund um die Uhr für ihre Kinder da sein – und dabei idealerweise auch noch glücklich wirken. Die Erwartungen an Mütter sind höher denn je.

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