Bei Kurz-Kronzeuge Anzeige im Eiltempo „daschlogn“

Die Causa soll also, wie es der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek einst bei einem Teilaspekt der Eurofighter-Affäre fordert, rasch „daschlogn“ werden. Wörtlich heißt es von den Korruptionsjägern nur: „Zum Inhalt kann vor finaler Entscheidung keine Auskunft erteilt werden.“

Indes wird eine zweite Sachverhaltsdarstellung gegen Schmid wegen Falschaussage vor Gericht wie eine heiße Kartoffel innerhalb der Justiz hin und her gereicht. Die weiße Weste des Kronzeugen soll also sauber bleiben ...