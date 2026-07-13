„Viele sind am Limit“

Neumond: Astrologin erklärt, was jetzt passiert

Video Astrowoche
13.07.2026 15:32
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Viele Menschen fühlen sich derzeit erschöpft, überfordert und wie im Dauerstress. Laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter bringt die aktuelle Neumond-Woche genau diese Themen an die Oberfläche: alte Belastungen, unerfüllte Bedürfnisse und die Frage, was im eigenen Leben wirklich noch guttut. Sie erklärt, warum jetzt ein innerer Neustart möglich ist – und welche Schritte helfen können, wieder mehr Klarheit und Energie zu finden.

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