Neumond: Astrologin erklärt, was jetzt passiert

Viele Menschen fühlen sich derzeit erschöpft, überfordert und wie im Dauerstress. Laut Astrologin Astrid Hogl-Kräuter bringt die aktuelle Neumond-Woche genau diese Themen an die Oberfläche: alte Belastungen, unerfüllte Bedürfnisse und die Frage, was im eigenen Leben wirklich noch guttut. Sie erklärt, warum jetzt ein innerer Neustart möglich ist – und welche Schritte helfen können, wieder mehr Klarheit und Energie zu finden.
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