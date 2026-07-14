Wen Unternehmen am Jobmarkt derzeit suchen

Viele Unternehmen schrauben Home-Office wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage wieder zurück. Die Linzer Personalberaterin Bettina Kern erklärt, was Firmen ihren Kandidaten stattdessen bieten – und worauf Personalabteilungen bei Bewerbern derzeit besonders achten.
Home-Office ist für viele Beschäftigte ein großer Pluspunkt. Speziell während der Corona-Pandemie versuchten Firmen, mit dem „Arbeiten von zuhause“ Fachkräfte anzulocken. Mittlerweile ist der Trend aber rückläufig, sagt Bettina Kern, Chefin der Linzer Personalberatung Kern engineering: „Viele Unternehmen haben das Gefühl: Freitagmittag ist Schluss, da geht nichts mehr weiter im Home-Office. Dem möchte man wieder entgegenwirken“, sagt Kern.
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