Wen Unternehmen am Jobmarkt derzeit suchen

Home-Office ist für viele Beschäftigte ein großer Pluspunkt. Speziell während der Corona-Pandemie versuchten Firmen, mit dem „Arbeiten von zuhause“ Fachkräfte anzulocken. Mittlerweile ist der Trend aber rückläufig, sagt Bettina Kern, Chefin der Linzer Personalberatung Kern engineering: „Viele Unternehmen haben das Gefühl: Freitagmittag ist Schluss, da geht nichts mehr weiter im Home-Office. Dem möchte man wieder entgegenwirken“, sagt Kern.