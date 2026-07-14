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Bessere Ernte

Landwirtschaftliche Einkommen stiegen deutlich

Wirtschaft
14.07.2026 14:01
Die landwirtschaftlichen Einkommen schwanken je nach Höhe der Preise, welche die Bauern für ihre ...
Die landwirtschaftlichen Einkommen schwanken je nach Höhe der Preise, welche die Bauern für ihre Produkte erhalten, und den Produktionskosten deutlich: 2023 etwa ging das Faktoreinkommen pro Arbeitskraft real um rund ein Fünftel zurück.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von krone.at

Eine gute Ernte, höhere Erlöse in der tierischen Produktion und ein im Verhältnis geringerer Anstieg der Produktionskosten haben die landwirtschaftlichen Einkommen im Jahr 2025 deutlich steigen lassen. 

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Das als Kennzahl herangezogene preisbereinigte Faktoreinkommen je Arbeitskraft erhöhte sich um 13,1 Prozent. Der reale Nettounternehmensgewinn je nicht entlohnter Arbeitskraft stieg um 21,4 Prozent.

Der Nettounternehmensgewinn in der Landwirtschaft kletterte laut Statistik Austria um 24,7 Prozent auf 2,55 Milliarden Euro. 

  • Der Gesamtproduktionswert der österreichischen Landwirtschaft erhöhte sich 2025 um zehn Prozent auf rund 10,9 Milliarden Euro.
  • Die pflanzliche Erzeugung wuchs um neun Prozent auf 4,47 Milliarden Euro, die tierische Produktion erhöhte sich um 10,7 Prozent auf 5,24 Milliarden Euro.
  • Nach Ernteausfällen in den Jahren 2023 und 2024 sorgten günstigere Witterungsbedingungen im Vorjahr für eine bessere Ernte im Pflanzenbau (u. a. Getreide, Obst, Ölsaaten, Wein).
  • Der deutliche Wertzuwachs in der tierischen Erzeugung ist auf im Schnitt höhere Preise und ein kleines Plus beim Produktionsvolumen zurückzuführen. Bei Rindern und Milch gab es im Vorjahr Preisanstiege, die Schweinepreise gingen zurück.
  • Die in der Landwirtschaft eingesetzten Vorleistungen (u. a. Dünger, Futtermittel, Pflanzenschutzmittel, Saatgut) stiegen um 6,4 Prozent.
  • Die landwirtschaftlichen Subventionen und Energiekosten gingen erwas zurück.

  • Der Produktionswert bei Waldbäumen und Forstbaumpflanzen sank um fünf Prozent auf 762 Millionen Euro.

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