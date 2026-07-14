Landwirtschaftliche Einkommen stiegen deutlich

Eine gute Ernte, höhere Erlöse in der tierischen Produktion und ein im Verhältnis geringerer Anstieg der Produktionskosten haben die landwirtschaftlichen Einkommen im Jahr 2025 deutlich steigen lassen.
Das als Kennzahl herangezogene preisbereinigte Faktoreinkommen je Arbeitskraft erhöhte sich um 13,1 Prozent. Der reale Nettounternehmensgewinn je nicht entlohnter Arbeitskraft stieg um 21,4 Prozent.
Der Nettounternehmensgewinn in der Landwirtschaft kletterte laut Statistik Austria um 24,7 Prozent auf 2,55 Milliarden Euro.
Der Produktionswert bei Waldbäumen und Forstbaumpflanzen sank um fünf Prozent auf 762 Millionen Euro.
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