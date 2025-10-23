Start-up möchte „Sonnenlicht auf Abruf“ liefern

„Energie für eine solare Zukunft und Licht für unsere Welt, nachdem die Sonne untergegangen ist.“ Mit diesen Worten wirbt das im kalifornischen Hawthorne beheimatete Start-up Reflect Orbital für seine gewagte Geschäftsidee: Sonnenlicht auf Abruf. Das Konzept dahinter ist, zumindest in der Theorie, simpel: „Reflect fängt das Sonnenlicht ein und bringt es mithilfe von Spiegeln im Weltraum zur Erde.“ Doch kann das überhaupt funktionieren und, falls ja, würden wir es überhaupt wollen?