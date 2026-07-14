Prägende WM-Helden zwischen Traum und Albtraum

Für einige Teilnehmer war die WM beinahe wie ein Märchen, andere erlebten in Nordamerika das genaue Gegenteil. Ein Rückblick auf kontroverse FIFA-Anrufe, Meeresschnecken und Shootingstars.
Einmal bei einer WM dabei sein. Der kollektive Traum all jener, die mit dem runden Leder ihre Brötchen verdienen. Die heurige Endrunde hat aber auch wieder gezeigt, wie schnell er zu seinem hässlichen Zwillingsbruder mit dem seltsamen Vornamen „Alb“ mutieren kann. Ein vorgezogener Rückblick auf die prägendsten Porträts der jeweiligen Medaillenseiten ...
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