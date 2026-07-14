Prägende WM-Helden zwischen Traum und Albtraum

Einmal bei einer WM dabei sein. Der kollektive Traum all jener, die mit dem runden Leder ihre Brötchen verdienen. Die heurige Endrunde hat aber auch wieder gezeigt, wie schnell er zu seinem hässlichen Zwillingsbruder mit dem seltsamen Vornamen „Alb“ mutieren kann. Ein vorgezogener Rückblick auf die prägendsten Porträts der jeweiligen Medaillenseiten ...