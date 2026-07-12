„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“

Worin besteht für Sie die größte Herausforderung bei dieser Produktion?

Die größte Herausforderung ist, dass ich es überlebe! Man darf ja nicht vergessen, ich bin nicht nur Darsteller, ich bin ja auch noch Intendant in Schloss Tabor. Da laufen jetzt auch schon die Vorbereitungen für „Wiener Blut“, die Premiere ist am 5. August. Das kostet viel Kraft. Und dann natürlich meine Arbeit als Generalintendant in Mörbisch. Wenn die anderen in die Pause gehen, gehe ich ins Büro. Das ist dann manchmal ein Zwölf-Stunden-Tag, der schon seinen Tribut fordert. Aber das ist jetzt kein Jammern, denn das ist ja mein Kind und ich bin immer beseelt, wenn ich unten sitze und zuschaue.