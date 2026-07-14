Österreich bestätigt Angriffe russischer Hacker

Als Reaktion antwortet die EU noch in dieser Woche mit dem größten Cybersanktionenpaket ihrer Geschichte. Dazu gehört das Einbestellen des russischen Botschafters in Österreich – wie auch in Deutschland, Frankreich und anderen EU-Ländern. Die Angriffe auf kritische Infrastruktur werden klar verurteilt.

Österreich investiert in Schutz seiner IT-Systeme

Österreich wird durch technische, organisatorische und personelle Maßnahmen seine IT-Systeme besser schützen. Auch im Doppelbudget 2027/28 sind angesichts zunehmender Cyberbedrohungen Investitionen in die IT-Sicherheit budgetiert.