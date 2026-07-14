Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator

Schlagersänger Jürgen Drews hat bei einem Klassik-Empfang in München für Aufsehen gesorgt. Wie die „Münchner Abendzeitung“ berichtete, zeigte sich der 81-Jährige erstmals mit Rollator in der Öffentlichkeit.
Drews leidet unter der Nervenkranheit Polyneuropathie. Dass er zu der Gala „Klassik am Odeonsplatz“ in München mit Rollator erschienen sei, habe pragmatische Gründe, erklärte der Schlagerstar der deutschen Zeitung.
„Den Umständen entsprechend fit“
„Ich gehe schon noch ganz normal“, meinte Drews. „Heute Abend wusste ich nicht, ob wir stehen oder nicht, deshalb habe ich ihn dabei.“ Den Rollator habe Drews nach der Ankunft schnell beiseitegestellt, heißt es weiter.
Trotz seiner Erkrankung bleibt Drews positiv. „Ich bin den Umständen entsprechend eigentlich noch fit, aber ich springe natürlich nicht mehr so herum wie früher“, fuhr er im Gespräch mit der „Abendzeitung“ fort.
Tochter outete sich als Klassik-Fan
Begleitet wurde Drews an diesem Abend unter anderem von Tochter Joelina Drews, die in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. In München verriet sie allerdings: „Was viele nicht über mich wissen: Ich hatte mit 13 eine totale Klassik-Phase.“ Damals sei sie mit ihren Eltern sogar für Mozart-Konzerte nach Salzburg und Wien gereist.
2022 hatte der selbst ernannte „König von Mallorca“ bekannt gegeben, dass er an Polyneuropathie leidet und wenig später verkündet, dass er beruflich kürzertreten wolle.
„Keine Schmerzen“
Unter dem Begriff Polyneuropathie werden verschiedene Erkrankungen des peripheren Nervensystems zusammengefasst, bei denen mehrere Nerven gleichzeitig geschädigt sind. Typische Symptome beginnen oft an den Füßen und umfassen Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder das Gefühl, auf Watte zu gehen.
Im letzten Jahr gab Drews im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung allerdings Entwarnung und verriet: „Ich habe meine Nervenkrankheit Polyneuropathie im Griff und keine Schmerzen.“
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