AUA wird sich komplett aus Innsbruck zurückziehen

Brisante Informationen liegen der „Krone“ vor. Nachdem die Austrian Airlines (AUA) bereits den Innsbruck-Frankfurt-Flug gestrichen haben, soll nun der nächste Streich folgen. „Mit Ende des Sommerflugplanes wird sich die AUA komplett aus Innsbruck zurückziehen und keine Linienflüge mehr anbieten“, heißt es aus einer vertraulichen Quelle. Im Klartext heißt das, dass es ab Herbst auch keine Wien-Flüge mehr von Innsbruck geben wird!