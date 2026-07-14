Terroralarm auf Wiener Pride: Zwei Schuldsprüche

Propaganda für radikalislamische Terrormiliz

Vom Vorsitzenden Richter wurde im Rahmen der Urteilsbegründung festgehalten, dass es „keinen Nachweis“ gegeben habe, dass das Duo etwas mit einem Anschlag auf die Pride zu tun gehabt hätte. Seitens ausländischer Behörden seien hier keine entsprechenden Beweisergebnisse übermittelt worden. Sehr wohl haben beide Beschuldigten laut dem Richter jedoch Propaganda für die radikalislamische Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) betrieben.