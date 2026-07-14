So schlecht sind Deutschlands Autobahnrastplätze

Vergleichsweise gut schnitten die Bereiche Verkehr und Parken ab. Allerdings fehlen auf 38 Prozent der Anlagen spezielle Stellplätze für Pkw mit Anhänger. Auf acht Rastplätzen entdeckten die Tester zudem abgestellte Schrottautos. Bei den Außenanlagen kritisierte der ADAC unter anderem fehlende Bewegungs- und Spielflächen sowie mangelnden Lärmschutz. Nur zwei der 50 Rastplätze verfügten über einen Spielplatz, eine Frischwasserversorgung für Wohnmobile gab es nirgends.