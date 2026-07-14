Zeitreise mit den „Beatles“ bis ins „Yesterday“

Europaballett St. Pölten feierte zum 40-Jahre-Jubiläum der Landeshauptstadt mit „Beatles“ von Peter Breuer im Sommertheaterpark Premiere. Ein Abend, der Erinnerungen weckte
Die Beatles sind los! Zumindest im Sommertheaterpark der Landeshauptstadt. Nach Michael Jackson und Freddie Mercury im Vorjahr widmet sich das Europaballett St. Pölten beim Sommertheaterpark wieder wahren Größen der Musikgeschichte. Mit der Premiere des Balletts „Beatles“ von Peter Breuer geht es auf den Spuren der legendären britischen Band – mit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr – zurück in die 1960er-Jahre, schnurstracks in die Welt der „Pilzköpfe“. Und das just an dem Tag, an dem St. Pölten „40 Jahre Landeshauptstadt“ feierte.
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