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Wiener Austria präsentiert Wäsch‘ für Saison 26/27

Bundesliga
14.07.2026 12:36
Die Wiener Austria hat ihre neuen Trikots präsentiert.
Die Wiener Austria hat ihre neuen Trikots präsentiert.(Bild: Daniel Shaked)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Austria hat ihre Triktos für die Saison 2026/27 präsentiert. Unter dem Leitsatz „Geschichte in die Zukunft tragen“ entschieden sich die Veilchen bei ihren Uniformen fürs kommende Spieljahr für einen Retro-Look.

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„Vor 115 Jahren wurde unser Verein gegründet. Vor 100 Jahren wurde aus dem Wiener Amateur-Sportverein (WAS) der Fußballklub Austria Wien (FAK). Zwei Jubiläen, die für eine unverwechselbare Identität, gelebte Leidenschaft und eine Gemeinschaft stehen, die Generationen verbindet. Das neue Trikot verbindet genau diese Wurzeln mit allem, was vor uns liegt“, heißt es in einer Aussendung der Austrianer. 

Prohaska und Co. verewigt
Mit „bewusst eingesetzten Retroelementen“ wolle der Verein eine Brücke zwischen Geschichte und Zukunft bauen. Urania-Fassadenbänder in der Mitte des Trikots vereinen die fünf Logos der 115-jährigen Vereinsgeschichte, im Bund wurden die Namen der fünf Ehrenkapitäne verewigt: Hussak, Nausch, Fiala, Sara und Prohaska. Das Trikot ist ab 94,90 Euro online und im Fanshop der „Veilchen“ erhältlich.

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