Wiener Austria präsentiert Wäsch‘ für Saison 26/27

„Vor 115 Jahren wurde unser Verein gegründet. Vor 100 Jahren wurde aus dem Wiener Amateur-Sportverein (WAS) der Fußballklub Austria Wien (FAK). Zwei Jubiläen, die für eine unverwechselbare Identität, gelebte Leidenschaft und eine Gemeinschaft stehen, die Generationen verbindet. Das neue Trikot verbindet genau diese Wurzeln mit allem, was vor uns liegt“, heißt es in einer Aussendung der Austrianer.