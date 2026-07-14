Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Hinweise

War Schul-Amoklauf in Bayern ein Terroranschlag?

Ausland
14.07.2026 13:36
Polizisten am Tatort in Schongau in Oberbayern
Polizisten am Tatort in Schongau in Oberbayern(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem ein 16-Jähriger in einem Gymnasium in Schongau in Bayern eine Messerattacke verübt hatte, gibt es nun Hinweise auf ein extremistisches Motiv. Die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus hat die Ermittlungen übernommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vergangene Woche hatte ein 16-Jähriger zwei 13-jährige Mädchen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer sitzt seitdem in Untersuchungshaft – dem ehemaligen Schüler wird versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen.

Die Tat ereignete sich am Welfen-Gymnasium
Die Tat ereignete sich am Welfen-Gymnasium(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Lehrer und Mitschüler in Schreiben beleidigt
Nun prüfen die Ermittler ein Schreiben, das vom Verdächtigen stammen soll. Darin werden mehrere Religionsgemeinschaften und Bevölkerungsgruppen beschimpft und beleidigt. Darunter sollen sich auch Menschen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Amokläufers befinden, wie Mitschüler und Lehrkräfte.

Persönliche Angaben würden darauf hindeuten, dass der Verfasser des Schreibens tatsächlich der 16-jährige Verdächtige ist. Darunter zählen das Alter und Schilderungen von Problemen in der Schule. Zudem soll nun herausgefunden werden, ob die Tat per Livestream übertragen werden sollte.

(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Der 16-jährige Kroate war am Mittwoch mit einem Messer auf zwei 13-Jährige losgegangen. Beide befanden sich zunächst weiter im Krankenhaus. Mitschüler leisteten Erste Hilfe – und retteten so wahrscheinlich einem der Mädchen das Leben. Der 16-Jährige war von Lehrkräften und Polizeibeamten überwältigt worden.

Mitschüler bedroht und Amokläufe verherrlicht
Polizei und Staatsanwaltschaft hatten früher mitgeteilt, dass gegen den 16-jährigen Kroaten wegen zweier Vorfälle aus dem Jahr 2025 ermittelt wurde, weil er unter anderem Mitschüler bedroht und in sozialen Netzwerken Amokläufe verherrlicht haben soll.

Lesen Sie auch:
Der mutmaßliche Täter in Schongau soll beabsichtigt haben, die Tat per Livestream zu übertragen. ...
Amokalarm in Bayern
Verdächtiger wollte Tat per Livestream übertragen
10.07.2026
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
09.07.2026

Nach der Tat wurden das Messer, eine Pistole und Munition sichergestellt. Die Schusswaffe wurde nach Informationen der Deutschen Presseagentur bei einem Rucksack gefunden, den der 16-Jährige nach seiner Tat auf dem Schulhof im Umfeld des Tatorts deponiert habe. Er habe Polizeibeamte nach seiner Festnahme selbst darauf hingewiesen.

Er soll einen Schuss mit der Pistole abgegeben haben, die dann versagte. Den Informationen zufolge gab der 16-Jährige an, sich die Waffe im Darknet besorgt zu haben. Bei dem Messer soll es sich jedenfalls um kein Haushaltsmesser handeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
14.07.2026 13:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf