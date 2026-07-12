Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg

Auf Mann eingetreten

Plötzlich kassierte der Mann einen Faustschlag. Die Teenager schlugen weiter zu und traten auf ihn ein, als er bereits auf dem Boden lag. Seine Frau ging dazwischen und wollte schlichten. Dabei wurde sie derart heftig gestoßen, dass ihre Brille zu Bruch ging. Eine Zeugin beobachtete die Attacke und wollte die Polizei verständigen. Die Jugendlichen rissen ihr jedoch das Handy aus der Hand. Anschließend ergriffen sie die Flucht.