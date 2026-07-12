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Schläge und Tritte

Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg

Wien
12.07.2026 13:59
Die Filmteichstraße in Favoriten
Die Filmteichstraße in Favoriten(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Irina Stöckl
Von Martina Münzer-Greier und Irina Stöckl

Wilde Szenen spielten sich nachts in Wien-Favoriten ab. Ein Ehepaar war beim Kurpark Oberlaa unterwegs, als es von drei Jugendlichen eingekreist wurde. Schließlich raubten sie dem Mann das Handy, nachdem sie ihn spitalsreif geprügelt hatten. 

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Ein 53-Jähriger war gegen 22.20 Uhr mit seiner Frau (50) in der Filmteichstraße beim Kurpark Oberlaa unterwegs. Plötzlich tauchten drei Burschen mit ihren E-Scootern auf und umkreisten das Paar. Die beiden baten darum, sie in Ruhe zu lassen. Doch die Jugendlichen dachten nicht ans Aufhören und beschimpften die Spaziergänger.

Auf Mann eingetreten
Plötzlich kassierte der Mann einen Faustschlag. Die Teenager schlugen weiter zu und traten auf ihn ein, als er bereits auf dem Boden lag. Seine Frau ging dazwischen und wollte schlichten. Dabei wurde sie derart heftig gestoßen, dass ihre Brille zu Bruch ging. Eine Zeugin beobachtete die Attacke und wollte die Polizei verständigen. Die Jugendlichen rissen ihr jedoch das Handy aus der Hand. Anschließend ergriffen sie die Flucht. 

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Mobiltelefon ins Gebüsch geworfen
Im Zuge eingeleiteter Sofortfahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Polizeidiensthundeeinheit zwei Tatverdächtige kurz darauf in der Nähe des Wienerbergs anhalten und vorläufig festnehmen. Das gestohlene Mobiltelefon, das mittels einer App geortet werden konnte, haben sie ins Gebüsch geworfen, als sie merkten, dass ihnen die Polizei auf den Fersen war.

Die Beamten haben es kurz darauf sichergestellt. Der 53-Jährige musste von der Rettung notfallmedizinisch versorgt werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. 

Anzeige auf freiem Fuß
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Teenager (15, 17) unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

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