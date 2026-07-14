Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!

Ein gemütliches Feierabendbierchen im Gastgarten oder einen Weißen Spritzer nach getaner Arbeit, der genüssliche Nachmittagskaffee – oder einfach nur ein Mineralwasser, um den Durst bei dieser Hitze zu löschen: Wer sich das in einem Lokal gönnt, muss immer noch tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Arbeiterkammer Tirol.