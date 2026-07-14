Katzenbetreuung: Wo Ihr Tier in besten Händen ist

Wer in den Urlaub fährt, sollte sich rechtzeitig um die Betreuung seiner Katze kümmern. Die „Krone“-Tierecke stellt bewährte Katzenpensionen in Österreich vor, zeigt, worauf es bei der Auswahl ankommt, und sucht weitere Empfehlungen von Katzenbesitzern.
Eine Leserin hat sich kürzlich bei der „Krone“-Tierecke nach guten Adressen für Katzenbetreuung erkundigt. Für den Sommer 2026 ist das reichlich spät – denn schon bei der Urlaubsplanung sollte auch geklärt werden, wer die Samtpfote versorgt. Können Familie, Freunde oder Nachbarn nicht einspringen, bleibt meist nur eine professionelle Katzenpension.
Aus aktuellem Anlass haben wir eine Auswahl bewährter Katzenbetreuer für unsere Leser zusammengestellt.
Ihre Tipps sind gefragt
Wenn Sie gute Erfahrungen mit einer Katzenpension oder einem Katzensitter in Österreich gemacht haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht per E-Mail an tierecke@kronenzeitung.at. Denn der nächste Urlaub kommt bestimmt.
Das Katzenparadies von Claudia Matheisz in Großkrut besteht seit Dezember 2016 und zählt zu den Top-Adressen für Katzenfreunde. Auf rund 200 Quadratmetern, verteilt auf zwei Geschosse sowie ein großes Freigehege, stehen Gruppen- und Einzelunterbringung zur Verfügung. Der Betrieb wird von Claudia und ihrem Team besonders liebevoll und persönlich geführt. Alle Informationen finden Sie hier
Im Raum Krems bietet Mareike Schnabl mit ihrer Katzenbetreuung eine flexible Lösung zwischen Hausbesuch und Unterbringung an. Wer den Ortswechsel scheut, bekommt Besuch direkt zu Hause. Fütterung, Katzenklo, Medikamentengabe und Zuwendung sind inklusive. Ein Besuch kostet 25 Euro pro Tag, zwei Besuche 40 Euro. Alternativ steht ein eigenes Katzenzimmer zur Verfügung, ebenfalls um 25 Euro pro Tag.
Schnabl ist zugleich Gründerin von Save Cats, Yes We Can, einem Tierschutzverein, der verletzte und verwaiste Katzen aufnimmt und sich über Spenden sowie den kreativen Einsatz selbst designter Katzenaccessoires finanziert. Ihre Initiative in Langenlois wurde 2025 mit dem NÖ-Tierschutzpreis ausgezeichnet.
Wer seiner Katze den Ortswechsel ersparen möchte, findet mit Heidi Pieler eine passende Betreuung. Sie ist Katzenverhaltensberaterin und Katzensitterin, ausgebildet an der aCATemy von Petra Ott. Die Tiere werden von ihr liebevoll in ihrem gewohnten Umfeld versorgt, ideal für scheue oder ortsgebundene Katzen. Ihr Einsatzgebiet umfasst Niederösterreich sowie den Norden Wiens. Kontakt: katzen-glück.at
Happy Cats hat sich als verlässliche Adresse etabliert. Jede Katze, jedes Katzenpaar oder auch kleinere Gruppen erhalten ein eigenes, ausbruchsicheres Zimmer mit großem Fenster, ausgestattet mit Kratzbäumen sowie zahlreichen Kletter- und Versteckmöglichkeiten. Auf Wunsch werden während des Aufenthalts kurze Videos verschickt. Gespielt, gekuschelt und bei Bedarf gebürstet wird täglich. Hier geht’s zu den Infos.
Roberts Farm in Gratwein-Straßengel bietet in hellen, beheizten Einzel- oder Doppelzimmern eine Unterbringung nach Alter, Temperament und Größe des Tieres. Die Vollpension für Samtpfoten inklusive Futter kostet ab 18 Euro pro Tag. Zudem ist nach Vereinbarung ein Home-Service möglich. Das Tierhotel wird seit über zwei Jahrzehnten von Robert Sykes liebevoll und kompetent geführt. Auskünfte zur Urlaubsbetreuung und mehr auf der Homepage.
Das Katzenhotel Fröhlich in Obertrum am See ist ein Familienbetrieb, der sich seit vielen Jahren ausschließlich der Betreuung von Samtpfoten widmet. Jede Katze bekommt ein eigenes, liebevoll eingerichtetes Zimmer, der Tagespreis liegt bei rund 25 Euro.
Katzenpension Dr. Waltraud Eipeldauer in Salzburg Gnigl ist direkt an die Tierarztpraxis angeschlossen – ein klarer Vorteil für Miezen mit medizinischem Betreuungsbedarf. Die Zimmer sind mit deckenhohen Kratz- und Klettermöglichkeiten ausgestattet, die Unterbringung ist für Aufenthalte bis zu drei Wochen gedacht.
Wichtig sind ausreichend Auslauf und Beschäftigungsmöglichkeiten, idealerweise in einem ausbruchsicheren Freigehege sowie mit Kletterbäumen und Rückzugsorten auf mehreren Ebenen. Jede Katze sollte über eine eigene Katzentoilette verfügen. Die tägliche Reinigung der Unterkünfte ist unerlässlich. Geimpfte und parasitenfreie Tiere sind Voraussetzung. Im Krankheitsfall muss eine tierärztliche Versorgung gewährleistet sein.
Als zusätzliches Qualitätsmerkmal gilt heute der Betreuungsschlüssel. Eine Betreuungsperson sollte sich um nicht mehr als zehn bis fünfzehn Katzen kümmern, sonst leidet die individuelle Zuwendung. Ein schriftlicher Betreuungsvertrag mit klaren Angaben zu Aufenthaltsdauer und Kosten sorgt für Transparenz und Sicherheit.
Rechtzeitig planen
Wer seine Katze an einen Ortswechsel gewöhnen möchte, sollte frühzeitig beginnen. Ein Schnupperwochenende vor dem eigentlichen Urlaub ermöglicht Haltern, sich von der Qualität der Einrichtung zu überzeugen, und der Katze, sich in Ruhe an die neue Umgebung zu gewöhnen. Gerade in der Hauptreisezeit sind gute Plätze schnell vergeben. Wer rechtzeitig bucht, erspart sich und seinem Tier unnötigen Stress.
Weitere empfehlenswerte Adressen? Schreiben Sie uns an tierecke@kronenzeitung.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.