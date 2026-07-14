Katzenbetreuung: Wo Ihr Tier in besten Händen ist

Rechtzeitig planen

Wer seine Katze an einen Ortswechsel gewöhnen möchte, sollte frühzeitig beginnen. Ein Schnupperwochenende vor dem eigentlichen Urlaub ermöglicht Haltern, sich von der Qualität der Einrichtung zu überzeugen, und der Katze, sich in Ruhe an die neue Umgebung zu gewöhnen. Gerade in der Hauptreisezeit sind gute Plätze schnell vergeben. Wer rechtzeitig bucht, erspart sich und seinem Tier unnötigen Stress.