Das sagt der Neo-Teamchef zur Personalie Ronaldo

Mit der Bestellung von Jorge Jesus als neuen Teamchef der portugiesischen Nationalmannschaft stellt sich automatisch die Frage, wie es denn um Cristiano Ronaldos Zukunft im Teamtrikot steht. Bei seiner Präsentation hat sich der Coach nun zur Rolle des Altstars geäußert.
„Solange er spielt und in einer Verfassung dazu ist, nominiert zu werden, werde ich ihn nominieren“, plant Jesus prinzipiell auch in Zukunft mit Ronaldo, einen Stammplatz könne er jedoch nicht garantieren. Der 41-Jährige müsse wie alle anderen Spieler auch die Bedingungen erfüllen, die es braucht, um es in den Kader zu schaffen.
Auf zwischenmenschlicher Ebene dürfte es jedenfalls keine Spannungen zwischen den beiden geben, kennen und schätzen sie sich doch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Al-Nassr, wo Ronaldo unter Jesus zuletzt den Meistertitel in der saudischen Pro-League feiern durfte.
„Einfach, mit ihm zu arbeiten“
„Er wird nie ein Problem sein. Weder fürs Nationalteam noch für mich“, weiß der Teamchef um die Führungsqualitäten des fünffachen Weltfußballers. „Es ist einfach, mit ihm zu arbeiten.“
Offen bleibt allerdings, ob Ronaldo überhaupt weitermachen will. Nach dem Ausscheiden bei der WM gegen Spanien hatte der Routinier erklärt, keine weitere WM mehr spielen zu wollen. Ob er seine Nationalteamkarriere generell beenden wird, wolle er in den nächsten Wochen für sich entscheiden ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.