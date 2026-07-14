Das sagt der Neo-Teamchef zur Personalie Ronaldo

„Solange er spielt und in einer Verfassung dazu ist, nominiert zu werden, werde ich ihn nominieren“, plant Jesus prinzipiell auch in Zukunft mit Ronaldo, einen Stammplatz könne er jedoch nicht garantieren. Der 41-Jährige müsse wie alle anderen Spieler auch die Bedingungen erfüllen, die es braucht, um es in den Kader zu schaffen.