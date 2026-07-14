Dramatische Szenen
Auto fährt ins Meer, Soldaten springen sofort nach
Glück im Unglück hatte ein Mann in Norditalien: Er stürzte mitten in Triest mit seinem Auto ins Meer. Zufällig vorbeikommende Soldaten reagierten blitzschnell, sprangen ins Wasser und zogen den Mann heraus – das könnte ihm das Leben gerettet haben.
Am Sonntagvormittag kam es in der italienischen Stadt Triest zu einem dramatischen Zwischenfall. Auf der zentralen Piazza Unità d‘Italia stürzte ein Pkw mit dem Lenker am Steuer ins Hafenbecken.
Soldaten der Militärakademie von Modena beobachteten den Unfall und sprangen ohne zu Zögern ins Wasser, wie das italienische Verteidigungsministerium berichtete. Die Soldaten schwammen zum Auto, befreiten den Fahrer aus dem Fahrzeug und brachten ihn ans Ufer. Dort kümmerten sich dann die Rettungskräfte um den Mann.
Wie es dem Lenker jetzt geht, ist nicht bekannt. Das Ministerium sagte auch nichts dazu, wieso der Mann mit seinem Auto ins Wasser stürzte. Das Auto selbst holten Feuerwehrleute noch am Sonntag wieder aus dem Meer, wie Videos zeigen.
Lob vom Minister
Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto lobte den Mut und die Entschlossenheit der Soldaten. Sie hätten instinktiv gehandelt und ihr Leben für das eines anderen Menschens riskiert, zollte er ihnen Anerkennung.
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