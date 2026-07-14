Ärger um Tour-Hotels: Hitze, Spinnen und Schmutz

Die Hotels für die Mannschaften werden von der Tour-Organisation ASO ausgewählt. Pogacar hat zuletzt eine Nacht in einem alten Hotel verbracht, das über keine Klimaanlage verfügt. Allerdings sei das Problem durch eigens mitgebrachte mobile Klimaanlagen und spezielle, kühlende Bettauflagen für die Radprofis gelöst worden. In Frankreich grassiert derzeit eine Hitzewelle. Teilweise werden im Zentralmassiv an die 40 Grad erreicht. Am Sonntag wurde bei der 113. Frankreich-Rundfahrt zum ersten Mal in der Historie eine Etappe wegen der Hitze verkürzt.