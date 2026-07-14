Erster Kuss & Vorurteile: Schlagerstar im Wordrap

Natalie Holzner punktet als Vollblutmusikerin nicht nur mit ihrem Talent, sondern auch mit ihrer sympathischen, herzlichen Art. Genau die zeigt sie auch in unserem flotten Wordrap – und spricht mit einem Augenzwinkern über ihren „schrecklichen“ ersten Kuss, ihr Lebensmotto und fiese Vorurteile, mit denen sie bis heute zu kämpfen hat.