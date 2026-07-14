Jetzt fix: Marius wird in den Hausarrest entlassen

Jetzt ist es fix: Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, wird aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen.
Die Staatsanwaltschaft habe ihre Berufung gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Oslo zurückgezogen, nach dem der 29-Jährige weitere vier Wochen in Untersuchungshaft bleiben soll, diese aber mit einer Fußfessel im Hausarrest verbringen könne, meldete der norwegische Sender NRK am Dienstag.
Urteil noch nicht rechtskräftig
Høiby war im Juni zu vier Jahren Haft verurteilt worden, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie Gewalt gegen eine Ex-Freundin.
Gegen sie besteht ein Kontaktverbot, gegen das der Norweger bereits mehrfach verstoßen hat. Die Polizei sah die Gefahr, dass Høiby weitere Straftaten begeht. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft eine Verlängerung der U-Haft um vier Wochen gefordert.
Heim zu Mama Mette-Marit
Das Bezirksgericht Oslo entschied am Montag jedoch, Høiby dürfe in den Hausarrest. Weil die Staatsanwaltschaft vorerst Einspruch einlegte, wurde er aber nicht sofort freigelassen.
Eine dürfte die Nachricht besonders freuen: Kronprinzessin Mette-Marit. Denn erst am Dienstag bestätigte der norwegische Palast, dass die Kronprinzessin nach ihrer Lungentransplantation Mitte Juni das Spital verlassen durfte.
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