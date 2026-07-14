Golf-Beauty nach Nein zum Playboy dick im Geschäft

Stefanie Kogler, vormals Michl, war eine der besten Golf-Spielerinnen, die Österreich bislang hervorgebracht hat. Jahrelang spielte die Weststeirerin auf der European Tour. Nach ihrer Profi-Karriere startete sie als Unternehmerin durch und lebt mittlerweile in Dubai. Zuletzt war die 40-Jährige auf Heimaturlaub und sprach mit der „Krone“ ausführlich über ihre Karriere nach der Karriere.
Als Stefanie Kogler 2015 ihre Laufbahn als Proette wegen Rückenproblemen an den Nagel hängte, stand sie mit mehr als einem Bein schon im nächsten Berufsleben, war damals schon als Geschäftsfrau im Gesundheits- und Anti-Aging-Bereich tätig. Dieser Sparte ist sie treu geblieben.
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