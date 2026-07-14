Golf-Beauty nach Nein zum Playboy dick im Geschäft

Stefanie Kogler, vormals Michl, war eine der besten Golf-Spielerinnen, die Österreich bislang hervorgebracht hat. Jahrelang spielte die Weststeirerin auf der European Tour. Nach ihrer Profi-Karriere startete sie als Unternehmerin durch und lebt mittlerweile in Dubai. Zuletzt war die 40-Jährige auf Heimaturlaub und sprach mit der „Krone“ ausführlich über ihre Karriere nach der Karriere.