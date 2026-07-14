Frau des Opfers: „Gurt rettete meinem Mann Leben!“

„Ein Ryanair-Flug von Thessaloniki nach Memmingen kehrte am Freitagmorgen (10. Juli) kurz nach dem Start nach Thessaloniki zurück, nachdem sich während des Fluges ein Fenster eines Passagiersitzes gelöst hatte. Das Flugzeug landete planmäßig, und die Passagiere kehrten ins Terminal zurück. Ein Passagier bat nach der Landung in Thessaloniki um medizinische Hilfe und erhielt diese auch. Um die Verspätung so gering wie möglich zu halten, wurde ein Ersatzflugzeug organisiert, das die Passagiere nach Memmingen bringen sollte. Dieses startete am selben Morgen um 9:53 Uhr Ortszeit von Thessaloniki.“