Wildtierstation steht vor dem finanziellen Aus

Ein verzweifelter Hilferuf aus dem Aurachtal erreichte die „Krone“: Chefin Gabi Kaar kämpft mit immer mehr Arbeit und Kosten, zugleich werden aber die Spenden immer weniger. Deshalb stehe ihre Wildtierstation kurz vor dem finanziellen Aus. Der „Krone“ schildert sie die größten Probleme.
„Wenn sich nichts ändert, werden wir in den nächsten Wochen einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Das würde bedeuten, dass verletzte, verwaiste und hilflose Wildtiere abgewiesen werden müssten – nicht weil wir nicht helfen wollen, sondern weil wir es schlicht nicht mehr finanzieren können“, ist Gabi Kaar verzweifelt.
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