Wildtierstation steht vor dem finanziellen Aus

„Wenn sich nichts ändert, werden wir in den nächsten Wochen einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Das würde bedeuten, dass verletzte, verwaiste und hilflose Wildtiere abgewiesen werden müssten – nicht weil wir nicht helfen wollen, sondern weil wir es schlicht nicht mehr finanzieren können“, ist Gabi Kaar verzweifelt.