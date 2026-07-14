Israels Armee warnt vor Personalmangel

Das Urteil des Höchstgerichts von Juni 2024 hatte die jahrzehntelange Befreiung dieser Bevölkerungsgruppe vom Wehrdienst bereits für rechtswidrig erklärt. Das neue Gesetz wurde nun nach langen Debatten mit 63 zu 52 Stimmen angenommen. Es macht das Thora-Studium zum einzigen ausdrücklich im Grundgesetz verankerten Wert. Die Thora ist die Heilige Schrift im Judentum und enthält die fünf Bücher Mose.