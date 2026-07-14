Endet im Halbfinale eine imposante Bayern-Serie?

Ein Final-Duell Argentinien gegen Spanien wäre demnach das erste ohne Beteiligung eines Bayern-Kickers seit dem Endspiel 1978 zwischen Argentinien und den Niederlanden. Wenngleich es seither manchmal knapp zuging, war dennoch immer ein Akteur des FC Bayern bis ins Final gekommen. Schon vor vier Jahren waren es, mit Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard, die Franzosen, die die Serie am Laufen hielten.