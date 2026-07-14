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Endet im Halbfinale eine imposante Bayern-Serie?

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14.07.2026 13:45
Hält Harry Kane die Bayern-Serie am Leben?
Hält Harry Kane die Bayern-Serie am Leben?(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
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Von krone Sport

In den WM-Halbfinalspielen zwischen Frankreich und Spanien (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) und England gegen Argentinien (Mittwoch ab 21 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) geht es auch um das Fortbestehen einer beeindruckenden Serie rund um den FC Bayern München. Denn seit 1982 stand jeweils mindestens ein Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters im WM-Finale. 

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Falls die Franzosen gegen Spanien verlieren und auch für England gegen Argentinien Schluss ist, endet eine der beeindruckendsten Serien des Weltfußballs. Denn seit 1982 stand jeweils mindestens ein Profi des FC Bayern im WM-Finale. Nur noch die Franzosen Dayot Upamecano und England-Kapitän Harry Kane können dafür sorgen, dass diese Serie weitergeht.

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Ein Final-Duell Argentinien gegen Spanien wäre demnach das erste ohne Beteiligung eines Bayern-Kickers seit dem Endspiel 1978 zwischen Argentinien und den Niederlanden. Wenngleich es seither manchmal knapp zuging, war dennoch immer ein Akteur des FC Bayern bis ins Final gekommen. Schon vor vier Jahren waren es, mit Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard, die Franzosen, die die Serie am Laufen hielten. 

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