Endet im Halbfinale eine imposante Bayern-Serie?

In den WM-Halbfinalspielen zwischen Frankreich und Spanien (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) und England gegen Argentinien (Mittwoch ab 21 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) geht es auch um das Fortbestehen einer beeindruckenden Serie rund um den FC Bayern München. Denn seit 1982 stand jeweils mindestens ein Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters im WM-Finale.
Falls die Franzosen gegen Spanien verlieren und auch für England gegen Argentinien Schluss ist, endet eine der beeindruckendsten Serien des Weltfußballs. Denn seit 1982 stand jeweils mindestens ein Profi des FC Bayern im WM-Finale. Nur noch die Franzosen Dayot Upamecano und England-Kapitän Harry Kane können dafür sorgen, dass diese Serie weitergeht.
Ein Final-Duell Argentinien gegen Spanien wäre demnach das erste ohne Beteiligung eines Bayern-Kickers seit dem Endspiel 1978 zwischen Argentinien und den Niederlanden. Wenngleich es seither manchmal knapp zuging, war dennoch immer ein Akteur des FC Bayern bis ins Final gekommen. Schon vor vier Jahren waren es, mit Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard, die Franzosen, die die Serie am Laufen hielten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.