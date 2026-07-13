Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung

Heikel ist etwa die 100-Millionen-Euro-Umsatzgrenze für Händler, ab der die Steuer gilt. Sie ist aus Sicht einiger Juristen willkürlich. Auch mit dem EU-Binnenmarkt spießt sie sich. Redcare Pharmacy, Mutterkonzern der Shop-Apotheke, verweist ebenfalls auf die EU-Ebene: Die Maßnahme sei europarechtlich nicht haltbar, da sie wie ein Zoll wirkt, den freien Warenverkehr einschränkt, es gehe um Grundprinzipien der EU. Auch die renommierte Anwaltskanzlei Dorda sieht in einem Gutachten für den Versandhändler Otto eine „Unionsrechtswidrigkeit“. Den Konsumenten und auch den Händlern bringt das aber derzeit wenig, denn bis der Fall entschieden ist, dauert es Jahre.