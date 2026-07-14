Ein Tag in der „tödlichen Stolper-Hose“ von Zara

Werden ein paar Gramm Polyester um 25,95 Euro mich ins Verderben führen? Ganz dem ethischen Prinzip des journalistischen Faktenchecks zufolge habe ich mich für Sie quasi an die Front begeben und die virale „tödliche Stolper-Hose“ aus dem Hause Zara angezogen. Denn das Beinkleid führte bereits zu vielen Stürzen und in der Folge zu Schürfwunden, Hämatomen und bandagierten Knien.