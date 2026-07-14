Ein Tag in der „tödlichen Stolper-Hose“ von Zara

Im Journalismus muss man sich manchmal Gefahren aussetzen, um die Wahrheit aufzudecken. Genau das habe ich getan, als ich mir die virale „tödliche“ Hose von Zara gekauft und angezogen habe.
Werden ein paar Gramm Polyester um 25,95 Euro mich ins Verderben führen? Ganz dem ethischen Prinzip des journalistischen Faktenchecks zufolge habe ich mich für Sie quasi an die Front begeben und die virale „tödliche Stolper-Hose“ aus dem Hause Zara angezogen. Denn das Beinkleid führte bereits zu vielen Stürzen und in der Folge zu Schürfwunden, Hämatomen und bandagierten Knien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.