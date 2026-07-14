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Bauchfleck inkludiert?

Ein Tag in der „tödlichen Stolper-Hose“ von Zara

Leben
14.07.2026 10:40
Wie lange werde ich in der „tödlichen Zara-Hose“ noch glücklich lachen?
Wie lange werde ich in der „tödlichen Zara-Hose“ noch glücklich lachen?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Denise Zöhrer)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Im Journalismus muss man sich manchmal Gefahren aussetzen, um die Wahrheit aufzudecken. Genau das habe ich getan, als ich mir die virale „tödliche“ Hose von Zara gekauft und angezogen habe.

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Werden ein paar Gramm Polyester um 25,95 Euro mich ins Verderben führen? Ganz dem ethischen Prinzip des journalistischen Faktenchecks zufolge habe ich mich für Sie quasi an die Front begeben und die virale „tödliche Stolper-Hose“ aus dem Hause Zara angezogen. Denn das Beinkleid führte bereits zu vielen Stürzen und in der Folge zu Schürfwunden, Hämatomen und bandagierten Knien.

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