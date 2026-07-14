Türkische Startruppe als Prüfstein für den LASK!

Der amtierende Doublesieger LASK empfängt heute um 19.30 Uhr zum Probegalopp den türkischen Top-Klub Fenerbahce Istanbul, der mit zahlreichen Stars anreisen. Nach zuletzt zwei 0:2-Testpleiten gegen Kiew und den deutschen Drittligisten Ingolstadt gilt die Frage: Zeigt der LASK dieses Mal ein anderes Gesicht?
Wenn der Bus heute auf der Linzer Gugl anrollt, werden 278,45 Millionen Euro aussteigen. Darunter befinden sich etwa 27-Millionen-Mann Matteo Guendouzi, Ex-Inter-Kicker Milan Skriniar oder Marco Asensio, der bereits viermal die Champions League (3x mit Real Madrid und 1x mit PSG) gewinnen konnte.
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