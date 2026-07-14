Türkische Startruppe als Prüfstein für den LASK!

Der amtierende Doublesieger LASK empfängt heute um 19.30 Uhr zum Probegalopp den türkischen Top-Klub Fenerbahce Istanbul, der mit zahlreichen Stars anreisen. Nach zuletzt zwei 0:2-Testpleiten gegen Kiew und den deutschen Drittligisten Ingolstadt gilt die Frage: Zeigt der LASK dieses Mal ein anderes Gesicht?