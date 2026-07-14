Junger Ochse per Helikopter von Alm geflogen

Tierärzte optimistisch

Nach Rücksprache mit der Veterinärdirektion des Landes wurde aus Gründen des Tierschutzes eine Hubschrauberbergung veranlasst. Das Tier wurde deshalb von seinen Rettern in ein Bergenetz gelegt und anschließend ins Tal geflogen. Dort abgesetzt, begann er sofort das bereitgestellte Futter zu fressen. Nach einer neuerlichen Untersuchung sind die Tierärzte zuversichtlich, dass einer vollständigen Genesung des Tieres nichts mehr im Wege steht.