Hirsch sprang vor Auto: Alkolenker stürzt in Ache!

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 5 Uhr in der Früh. Der Einheimische – nähere Angaben wurden nicht gemacht – sei mit einem Auto auf einer privaten Forststraße vom Kaiserhaus in Richtung Norden gefahren. „In einer Rechtskurve in der Kaiserklamm im Bereich Baumbach sei von der rechten Hangseite plötzlich ein Hirsch vor das Fahrzeug gelaufen“, so die Ermittler.