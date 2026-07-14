„Schwerkranke versorgen sich illegal mit Cannabis“

Viele schwerkranke Patienten in Österreich würden sich laut Klaus Hübner von der ARGE CANNA derzeit illegal mit Cannabis versorgen. Der Grund: Der Zugang zu natürlichen Cannabisblüten sei für viele Betroffene weiterhin schwierig. „Manche bauen selbst an, andere greifen auf den Schwarzmarkt zurück“, sagt Hübner im krone.tv-Talk mit Jana Pasching. Dort fehle jedoch jegliche Kontrolle über Qualität und Inhaltsstoffe. Der Patientenvertreter warnt vor möglichen Verunreinigungen und fordert eine Abgabe von Cannabisblüten in geprüfter Qualität über Ärzte und Apotheken. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!