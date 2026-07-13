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Medizinisches Cannabis

Fall Marcel: Diese Frau zieht jetzt vor Gericht!

Gericht
13.07.2026 18:00
Marcel (1987 – 2026), Vorkämpfer für die Legalisierung von medizinischem Cannabis – Helena D. ...
Marcel (1987 – 2026), Vorkämpfer für die Legalisierung von medizinischem Cannabis – Helena D. ist durch Multiple Sklerose seit 21 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Porträt von Jana Pasching
Von Conny Bischofberger und Jana Pasching

Der Fall Marcel hat Bewegung in den Kampf um Cannabisblüten als Medizin gebracht. Jetzt will eine 56-jährige Patientin die Genehmigung der Selbstversorgung vor Gericht erzwingen.

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„Krone“-Leser erinnern sich bestimmt noch an die Geschichte von Marcel: 13 Jahre verbrachte der 39-jährige Niederösterreicher im Rollstuhl, geplagt von extremen Schmerzen. Das einzige Mittel, das sein Leiden erträglich gemacht hat, war und ist in Österreich verboten. Marcel entschied sich schließlich für einen begleiteten Suizid.

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