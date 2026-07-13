Fall Marcel: Diese Frau zieht jetzt vor Gericht!

„Krone“-Leser erinnern sich bestimmt noch an die Geschichte von Marcel: 13 Jahre verbrachte der 39-jährige Niederösterreicher im Rollstuhl, geplagt von extremen Schmerzen. Das einzige Mittel, das sein Leiden erträglich gemacht hat, war und ist in Österreich verboten. Marcel entschied sich schließlich für einen begleiteten Suizid.