VW-Kahlschlag: Diese Modelle werden eingestellt

Der Volkswagen-Konzern (VW, Audi, Seat, Skoda usw.) hat einen harten Sparkurs eingeschlagen. Chef Oliver Blume bestätigte nun erstmals, dass bis zu 50.000 Jobs wegfallen könnten. Berichten zufolge sollen bis zu vier Werke geschlossen werden. Ebenso stehen bis zu 50 Prozent der Modelle im Konzern vor dem Aus. Die „Krone“ hat sich angesehen, welche Pkws es künftig nicht mehr geben könnte.