So will die Regierung digitale Kompetenzen stärken

Kooperationspartner sind etwa A1, Samsung und IBM. Die Kurse und Co werden auf einer Plattform gebündelt und sollen damit für alle Interessierten sichtbar sein. „Digitale Kompetenzen sind heute so wichtig wie Lesen und Schreiben und wir dürfen die Menschen dabei nicht alleine lassen“, sagte der Vizechef des Telekomkonzerns A1, Thomas Arnolder. Pröll ist überzeugt, noch weitere Unternehmen für die Zusammenarbeit zu gewinnen. „Die 30 sind quasi Gründungsmitglieder“, sagte er.