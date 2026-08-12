Selbst schuld, wenn keiner mehr ins Gasthaus geht!

Drei Euro sechzig fürs Glas Wasser aus der Leitung. Nur drei von 30 Wiener Lokalen schenken es laut Arbeiterkammer noch gratis aus. In der „Krone“-Leserschaft gehen dazu die Wogen hoch. Die eindrücklichsten Kommentare lesen Sie hier!
Ein Teil der Leser sieht die Sache nüchtern. Wer ein Lokal betritt, zahlt für mehr als das, was im Glas landet: „Viele glauben offenbar, ein Glas Wasser serviert sich von selbst und das Glas wäscht sich von selbst ab“, springt Leser minimax65 für die Wirte in die Bresche. Wem das zu teuer ist, der soll eben zu Hause bleiben.
„Pure Abzocke“
Andere User zeigen sich erbost über die Preise. Leser theorie01 erzählt gar, er gehe nur mehr zwei- bis dreimal im Jahr essen und koche seither lieber selbst, weil er das nicht mehr einsehe. Besonders hart trifft es das Argument mit dem Abwasch: Bei 3,60 Euro sei das schlicht „lächerlich“, befindet CharlesDarwin.
„Man sollte die Debatte nicht verkürzen“
Viele sind auch um Schlichtung zwischen Gast und Wirt bemüht. „Man sollte die Debatte nicht auf ‘Wasser kostet eh nichts‘ verkürzen“, fordert Forseti ein. Ein Betrieb könne nicht von voll besetzten Tischen ohne Umsatz leben, gleichzeitig sei aber auch Gastfreundschaft ein hohes Gut. Der gemeinsame Nenner dieser Leser: klare Preise, aber auch ein Gespür für Hausverstand auf beiden Seiten des Tisches.
Fazit
Es zeichnen sich also drei Lager in den Kommentaren ab: Die einen verteidigen die Kalkulation der Wirte, die anderen stimmen mit den Füßen ab, viele suchen den Mittelweg: Wasser gratis zum Konsum, ein fairer Preis, wenn es allein bestellt wird. Wo stehen Sie?
Ihre Meinung ist gefragt!
Können Sie die Preise für Leitungswasser nachvollziehen? Zahlen Sie in Ihrem Stammlokal für Leitungswasser? Wo haben Sie besonders faire oder besonders dreiste Preise erlebt? Braucht es, wie von der AK gefordert, eine gesetzliche Pflicht zu gratis Leitungswasser?
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