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Glas Wasser um € 3,60

Selbst schuld, wenn keiner mehr ins Gasthaus geht!

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12.08.2026 13:30
Teurer Durstlöscher: Für Leitungswasser verlangen Wiener Lokale bis zu 3,60 Euro pro halbem ...
Teurer Durstlöscher: Für Leitungswasser verlangen Wiener Lokale bis zu 3,60 Euro pro halbem Liter.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Drei Euro sechzig fürs Glas Wasser aus der Leitung. Nur drei von 30 Wiener Lokalen schenken es laut Arbeiterkammer noch gratis aus. In der „Krone“-Leserschaft gehen dazu die Wogen hoch. Die eindrücklichsten Kommentare lesen Sie hier!

0 Kommentare
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Ein Teil der Leser sieht die Sache nüchtern. Wer ein Lokal betritt, zahlt für mehr als das, was im Glas landet: „Viele glauben offenbar, ein Glas Wasser serviert sich von selbst und das Glas wäscht sich von selbst ab“, springt Leser minimax65 für die Wirte in die Bresche. Wem das zu teuer ist, der soll eben zu Hause bleiben.

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KroneLeser3617725
Ja, und? Verteilen die Konsumentenschützer ihr Leitungswasser von zu Hause auch gratis an die Leute? Wenn nicht, dann schön ruhig sein.
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Hechtinger
Halleluja. Wenn es ausgepreist ist, verstehe ich die Aufregung nicht. Es muss ja auch die Dienstleistung etwas kosten. Genauso wie von der Spö verfluchten Mogelpackungen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
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kronelesernummer1
Immer das gleiche Gejammer. Die Halbe Bier kostet im Gasthaus auch 5 Euro mehr als im Einkauf. Wem das alles zu teuer ist, der soll halt daheim trinken.
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„Pure Abzocke“
Andere User zeigen sich erbost über die Preise. Leser theorie01 erzählt gar, er gehe nur mehr zwei- bis dreimal im Jahr essen und koche seither lieber selbst, weil er das nicht mehr einsehe. Besonders hart trifft es das Argument mit dem Abwasch: Bei 3,60 Euro sei das schlicht „lächerlich“, befindet CharlesDarwin

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HULK86
Und dann wundern wenn man pleite geht. Wenn ich in einem Lokal esse und dort trinke, dann vlt zwischendurch ein Glas Leitungswasser bestelle und mir dafür was verrechnet wird, dann sehen die mich nie wieder. Pure Abzocke!
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Eichhase
Man kann für das Service schon was verlangen, aber 3,60 sind unverschämt. Die sehen mich dort nur einmal.
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Unlängst erhitzten auch die Bierpreise in der Gastro die Gemüter: € 5,20 für ein Seidl war für ...
Unlängst erhitzten auch die Bierpreise in der Gastro die Gemüter: € 5,20 für ein Seidl war für viele zu viel des Guten.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

„Man sollte die Debatte nicht verkürzen“
Viele sind auch um Schlichtung zwischen Gast und Wirt bemüht. „Man sollte die Debatte nicht auf ‘Wasser kostet eh nichts‘ verkürzen“, fordert Forseti ein. Ein Betrieb könne nicht von voll besetzten Tischen ohne Umsatz leben, gleichzeitig sei aber auch Gastfreundschaft ein hohes Gut. Der gemeinsame Nenner dieser Leser: klare Preise, aber auch ein Gespür für Hausverstand auf beiden Seiten des Tisches.

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KroneLeser2494601
Ich verstehe, dass auch Leitungswasser Kosten verursacht.
Ich finde aber dass der Preis mit 1 Euro je Liter begrenzt werden muss.
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Styriakus
Es wäre sehr einfach und für Gastronomie und Gast gerecht:

Leiungswasser zum Kaffee oder Wein gratis!

Wird (gekühltes) Wasser alleine bestellt, muss der Preis dafür die Dienstleistung (Servierpersonal, Abwasch, Energiekosten evtl. Glasbruch) decken!
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Fazit
Es zeichnen sich also drei Lager in den Kommentaren ab: Die einen verteidigen die Kalkulation der Wirte, die anderen stimmen mit den Füßen ab, viele suchen den Mittelweg: Wasser gratis zum Konsum, ein fairer Preis, wenn es allein bestellt wird. Wo stehen Sie?

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Ihre Meinung ist gefragt!
Können Sie die Preise für Leitungswasser nachvollziehen? Zahlen Sie in Ihrem Stammlokal für Leitungswasser? Wo haben Sie besonders faire oder besonders dreiste Preise erlebt? Braucht es, wie von der AK gefordert, eine gesetzliche Pflicht zu gratis Leitungswasser?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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