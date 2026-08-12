Selbst schuld, wenn keiner mehr ins Gasthaus geht!



Ihre Meinung ist gefragt!

Können Sie die Preise für Leitungswasser nachvollziehen? Zahlen Sie in Ihrem Stammlokal für Leitungswasser? Wo haben Sie besonders faire oder besonders dreiste Preise erlebt? Braucht es, wie von der AK gefordert, eine gesetzliche Pflicht zu gratis Leitungswasser?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!